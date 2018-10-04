В центре гигиены и эпидемиологии Карталов пролился лизол

В Карталах (Челябинская область) в помещении склада в Центре гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту по улице Пушкина, 44 пролился лизол.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, бочка с лизолом - веществом, применяемым для дезинфекции, - дала течь.

Спасатели Локомотивного отряда в средствах индивидуальной защиты около трех часов дня произвели сбор вещества, масса которого в жидком состоянии составила 30 литров, в густом – 50 литров.