В Чебаркуле 60-летний водитель с ребенком на коленях устроил ДТП с четырьмя авто, есть пострадавший

В Чебаркуле (Челябинская область) вчера, шестого мая, около половины третьего дня произошло ДТП с четырьмя иномарками, в котором пострадал человек. Виноват в случившемся автомобилист, руливший с ребенком на коленях.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, возле дома №18 по улице Кирова 60-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер», выезжая с прилегающей территории, не справился с управлением и наехал на припаркованные автомобили возле магазина «Дом». За рулем водитель находился не один, у него на коленях сидел 12-летний ребенок.

Так, «Тойота» врезалась в стоящую «Мазду 6», которая от удара сдвинулась в бок, задев «КИА», которая в свою очередь наехала на иномарку «Дэу Нексия».

В результате пострадал владелец автомобиля «КИА: мужчина 1984 года рождения в момент ДТП находился возле своей машины – его зажало между собственным авто и «Дэу Нексией». Пострадавшего осмотрели прибывшие на место происшествия медики, назначив ему амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Фото региональной Госавтоинспекции