В Чебаркуле рядовой-контрактник сломал челюсть ефрейтору

В Чебаркуле (Челябинская область) рядовой-контрактник сломал сослуживцу-ефрейтору челюсть. Теперь любителю помахать кулаками придется полгода провести в колонии-поселении.

Рядовой признан виновным по пункту «д» части второй статьи 335 УК РФ «За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства над потерпевшим, сопряженное с насилием и причинением средней тяжести вреда здоровью». Приговор контрактнику вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, в мае прошлого года рядовой находился около подъезда жилого дома в Чебаркуле. Он был недоволен тем, что его сослуживец, ефрейтор якобы исполняет служебные обязанности ненадлежащим образом и незаконно отсутствует на службе.

Нарушая требования устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и их дисциплинарного устава, рядовой дважды ударил ефрейтора ладонью по лицу и один раз - кулаком в челюсти (все это происходило в присутствии сослуживцев). Медики диагностировали у пострадавшего двойной перелом челюсти.

Рядовой с предъявленным обвинением согласился, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учел агрессивный и дерзкий характер совершения умышленного преступления, совершенного в воинском коллективе, отрицательные характеристики подсудимого как до, так и после совершения преступления, нарушение им воинской дисциплины. Не оставил без внимания суд и активное содействие подсудимого раскрытию и расследованию преступления, отсутствие у него судимостей.