В Челябинск не пустили карамель Порошенко

Челябинские таможенники и пограничники не пустили в южноуральскую столицу карамель «Roshen», следовавшую из Украины. Сладкий груз весом две с половиной тонны произведен компанией, основателем которой является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Конфеты были задержаны в пункте пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе. Карамель предназначалась для продажи в Челябинске. В России сладкому украинскому привету не обрадовались и вернули санкционный товар обратно в Казахстан, откуда он и следовал.

Как напоминает пресс-служба челябинской таможни, эта категория товаров запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства РФ от 29-го декабря 2018 года.

Водитель автомобиля, перевозивший 383 коробки украинских кондитерских изделий, рассказал, что доставить конфеты в Челябинск его попросил знакомый. Сам автомобилист утверждал, что не знал о принадлежности карамели «Roshen» к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России.

Это был первый случай ввоза украинских товаров из Казахстана в Челябинскую область. Возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ, наложен административный штраф.

Фото и видео челябинской таможни