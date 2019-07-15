В Челябинске 16-летний подросток с ножом напал на почтальона

В Челябинске сотрудница почты оказала яростное сопротивление вооруженному подростку, который пытался забрать у нее сумку с пенсиями. Нападавший задержан по «горячим» следам.

Преступление было совершено 14 июля. В подъезде одного из домов Курчатовского района областного центра 16-летний подросток, вооруженный ножом, с целью хищения денежных средств, предназначенных к выплате в виде пенсий, напал на сотрудницу почты. Женщина оказала нападавшему активное сопротивление. В ходе борьбы подросток нанес почтальону ножевые ранения рук, но забрать сумку с деньгами не смог.

«Дерзкое преступление было раскрыто, подозреваемый был задержан. Установлено что подросток раннее неоднократно совершал общественно опасные деяния, но не был привлечен к уголовной ответственности в связи с не достижением возраста привлечения», -сообщил старший помощник руководителя СКР по региоуа Владимир Шишков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.