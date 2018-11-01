В Челябинске агрессивный пассажир, угрожая ножом, отобрал у таксиста деньги

В Челябинске агрессивный клиент вечером 29 октября, угрожая ножом, забрал у водителя такси 2500 рублей.

В отдел полиции Курчатовского района обратился водитель такси. Он рассказал стражам порядка, что подвозил клиента, который по прибытию на место отказался оплачивать стоимость проезда. Вместо денег он достал нож и потребовал, чтобы мужчина передал ему всю имеющуюся наличность. Забрав 2500 рублей, он скрылся в подъезде одного из домов.

«Работая в составе наряда скрытого патрулирования, мы прибыли на место совершения преступления. По приметам, которые указал потерпевший, мы определили его место проживания. Попасть в квартиру нам сразу не удалось, так как злоумышленник отказывался открывать дверь и не выходил», - рассказал сотрудник ППС, участвующий в задержании преступника.

После долгих уговоров грабитель все же открыл стражам порядка дверь своей квартиры.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан ранее несудимый местный житель Похищенные денежные средства изъяты у подозреваемого при задержании. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.