В Челябинске акция «Сообщи, где торгуют смертью» дает свои плоды

Сотрудники ГИБДД Челябинска в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» при проверке документов у водителя автомобиля обнаружили наркотики.

В Челябинске продолжается общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках сотрудники ГИБДД Челябинска, патрулируя улицы Центрального района, остановили для проверки документов иномарку. В ходе личного досмотра водителя полицейские обнаружили у него синтетическое наркотическое средство.

«Автовладельцем оказался ранее судимый местный житель. Также сотрудники полиции установили, что данное наркотическое средство мужчина хранил без цели дальнейшего сбыта, последний был доставлен в районный отдел полиции», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в Магнитогорске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские задержали 30-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Он при помощи временных тайников-закладок распространял наркотические средства, которые изготавливал сам, обрабатывая синтетическим наркотиком травяные сборы.

Добавим, только в прошлом году органами внутренних дел Челябинской области были закрыты 16 нарколабораторий, пресечена деятельность 22 интернет-магазинов. Из незаконного оборота за изъято 597 килограммов наркотических и психотропных средств. За 8 месяцев текущего года уже ликвидировано 9 лабораторий. Изъято 150 килограммов «синтетики». При взаимодействии с Роскомнадзором пресечена деятельность свыше 600 различных сайтов и страниц в социальных сетях.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, или по телефону «02» либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.