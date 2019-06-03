В Челябинске автовор вызвал такси Uber, чтобы скрыться с места преступления

Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции Челябинска по «горячим следам» задержали автовора. Хозяин машины, из которой тот похитил аккумуляторную батарею, видел, как грабитель садился в такси и успел разглядеть номер автомобиля.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратился автолюбитель, который рассказал, что неизвестный украл из его автомобиля аккумулятор. Он находился в своей в квартире, когда сработало оповещение на брелоке автосигнализации. Выглянув в окно, мужчина увидел, как неизвестный вытаскивает аккумуляторную батарею и садиться в припаркованное неподалеку такси.

«Сотрудниками экипажа дорожно-патрульной службы полиции УМВД России по городу Челябинску был остановлен автомобиль с предполагаемым подозреваемым. Он был доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В Челябинске воры нередко выбирают в качестве своей добычи аккумуляторы. Самое действенное в этой ситуации – оставлять автомобиль на охраняемой парковке или в гараже. Однако, это получается не всегда. Избежать неприятностей можно, следуя простым правилам.

Например, некоторые водители крепят дополнительных детали к уже существующему оборудованию: опытные автомобилисты размещают клеммы с гайкой для того, чтобы преступник не имел возможности их убрать, обезвредив таким способом сигнализацию. Очень действенным, но в то же время крайне неудобным методом, является сильное закрепление аккумулятора, например, с помощью замены стандартных гаек АКБ на более сложные. Некоторые владельцы автомобилей снабжают капот своей машины дополнительными замками для того, чтобы предотвратить нежелательное проникновение. Если в вашем автомобиле есть возможность поменять местами АКБ и бак, то этот приём тоже поможет защитить машину от воров. Есть и еще одна мера - это полное снятие батареи из машины на ночь.

Если же вы все-таки стали жертвой автоворов, то необходимо сразу обращаться в полицию.