В Челябинске будут судить мошенника, отправлявшего людей работать на Крайний Север

Завершено расследование уголовного дело в отношении жителя Челябинска, организовавшему бойкий бизнес по трудоустройству южноуральцев в несуществующие нефтяные компании Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На удочку мошенника попались 24 человека.

Сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску закончено производство по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя города Челябинска, обвиняемого в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

Преступления были совершены в период с 2016 по 2017 годы. Обвиняемый открыл три офиса «агентства по трудоустройству» - два в Челябинске и один и Миассе. Им была разработана четкая схема обмана людей, которые искали работа. Мошенник предлагал ищущим работу вакансии в крупных нефтяных организациях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, обещая при этом необоснованно высокие размеры заработной платы. С обратившимися людьми заключались договоры о трудоустройстве. Обвиняемый за свои услуги брал плату от шести до десяти тысяч рублей, заверяя, что данные денежные средства будут возвращены работодателем после трудоустройства.

«После процедуры оформления документов и внесения оплаты потерпевшие направлялись в соответствующие города, где должны были находиться непосредственные работодатели. Однако по прибытии в пункты назначения граждане выясняли, что организаций, с которыми заключены трудовые договоры, не существует. Всего в результате противоправных действий злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием граждан похитил у потерпевших денежные средства на общую сумму около 180 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Уголовное дело передано в суд. Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. Но получит ли он реальный срок? В сентябре челябинская фемида рассматривала аналогичное дело о лжеагентстве по трудоустройству. В уголовном деле фигурировали четыре человека и их суд оставил на свободе, приговорив к условному сроку.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», потерпевшими по этому делу проходили жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Бурятии, Свердловской, Амурской и Ростовской областей. Лжеагентство по трудоустройству располагалось в Челябинске по улице Воровского 17 «а». Мошенники зарегистрировали на себя две фирмы: ООО «Нефтегазресурс» и ООО «Регионпромстрой». На интернет-ресурсе злоумышленники публиковали вакансии о наборе сотрудников в крупные нефтяные организации Крайнего Севера. С людьми заключались договоры о трудоустройстве. Мошенники получали от людей денежные средства в размере 10000 рублей от каждого. После получения денежных средств злоумышленники сообщали гражданам информацию о том, где их будет ожидать автобус в Новый Уренгой и Сургут, который доставит их к месту работы. Однако, по прибытию в пункты назначения, потерпевшие выясняли, что предполагаемый работодатель никаких вакансий посредством сети интернет не предлагал и работники за объявленную заработную плату не требуются.

Шесть отчаянных женщин, жительниц Бурятии, после такого обмана тогда решили тогда вернуться в Челябинск и разобраться с лжеагентством. На последние деньги они доехали до столицы Южного Урала и пришли в организацию, но в ООО «Нефтегазресурс» деньги им возвращать отказались. Обманутые женщины обратились к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области. На момент обращения они жили на вокзале, денежных средств, чтобы вернуться домой, у них было. Тогда им предоставили кров в «Доме помощи» при Храме Ксении Петербургской. Тогда же были найдены и средства для отправки их домой.