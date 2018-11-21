В Челябинске будут судить сотрудницу почты, похитившую пенсии стариков
В Челябинске будут судить бывшую сотрудницу почтового отделения. Она похитила почти четверть миллиона рублей, предназначенных для выплаты пенсий.
Прокуратурой Калининского района Челябинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении шести преступлений, предусмотренных статьей «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
«По версии следствия обвиняемая, являясь почтальоном одного из отделений почтовой связи ФГУП «Почта России», в период с октября по декабрь 2017 года присвоила и растратила денежные средства в сумме около 242 тысяч рублей, выплачиваемые в виде пенсий», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Правонарушение было выявлено в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством Челябинского почтамта.
«Все документы были переданы в правоохранительные органы, виновная сотрудница уволена. Необходимо отметить, что все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобные случаи не влияют на обслуживание клиентов. Все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме», - сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области - филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.
В рамках расследования уголовного дела ФГУП «Почта России» заявлен гражданский иск на указанную сумму причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.