В Челябинске будут судить сутенера, вовлекавшего в занятия проституцией несовершеннолетних

В Челябинске будут судить 29-летнего горожанина, который в составе организованной группы вовлекал и принуждал к занятию проституцией незнакомых девушек. Среди его жертв были несовершеннолетние.

По версии следствия, свои преступления обвиняемый совершал летом 2016-го года, с июня по август, в том числе содержал арендованные под притоны квартиры в Советском районе.

«Согласно разработанному плану соучастники через Интернет находили девушек, которые занимаются оказанием сексуальных услуг за денежное вознаграждение, применяли психологическое и физическое насилие, угрожая применением газового оружия, и принуждали девушек к занятию проституцией под их покровительством», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее словам, материальные доходы, регулярно получаемые от противозаконной деятельности, обвиняемые обращали в свою пользу и распоряжались ими по собственному усмотрению.

Подобным образом обвиняемый принудил к занятиям проституцией восемь девушек, три из них – несовершеннолетние. В отношении своих юных жертв, не достигших 18-ти лет (потерпевшие желали покончить с сексуальным рабством) Серолапкин совершил грабежи и разбойное нападение, вымогал у них деньги.

Судьбу обвиняемого в целой серии тяжких преступлений решит Советский районный суд Челябинска.

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы находится в завершающей стадии расследования.