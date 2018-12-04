В Челябинске бывший «сиделец» жестоко избил прохожего и сорвал с него дорогую золотую цепочку. Пострадавшему, несмотря на серьезные травмы, удалось запомнить приметы нападавшего, которого стражи порядка задержали по «горячим» следам.

В дежурную часть обратился 26-летний местный житель, который сообщил, что во дворе дома, расположенного по улице Кирова, на него напал молодой человек. Он повалил его на снег и жестоко избил, а после этого сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью порядка 15 тысяч рублей.

Вместе с пострадавшим экипаж патрульно-постовой службы начал объезд дворов, в одном из которых стражи порядка обратили внимание на подозрительную парочку парней. В одном из них избитый мужчина узнал своего обидчика.

«Полицейские его задержали и доставили в отдел полиции «Центральный» городского Управления МВД. Им оказался ранее судимый житель Еткульского района Челябинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Похищенная цепочка возвращена владельцу.

Полицейские напоминают, что раскрыть преступление по «горячим» следам очень часто помогает своевременное обращение за помощью. За ней можно обращаться круглосуточно по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.