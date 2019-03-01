В Челябинске частная юридическая контора «кинула» клиентов и деньги не возвращает

В Челябинске руководитель частного юридического кабинета «Процесс», обманывавшего клиентов, стала фигурантом уголовного дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда».

Дело в отношении обвиняемой возбудили юристы регионального управления ФССП России - сотрудники органа дознания межрайонного специализированного отдела по работе с должниками.

В настоящее время в производстве - шесть эпизодов, но к концу работы в сводном уголовном деле их будет значительно больше, отмечают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В настоящее время на исполнении судебных приставов находится 31 исполнительное производство о взыскании с организации около двух миллионов рублей задолженности в пользу граждан, доверивших разрешение своих проблем так называемым юристам. По 26-ти из них (на сумму более 1,8 миллиона рублей) ведется работа по возбуждению и расследованию уголовных дел.

Как следует из материалов уголовных дел, «Процесс» не в полном объеме либо вовсе не исполнял обязательства по заключенным с гражданами договорам об оказании юридических услуг. В результате обманутые люди, не дождавшись решения своих проблем, потеряв время и деньги, вынуждены были расторгать договоры и требовать возврата уплаченных денег. В досудебном порядке юридический кабинет требований обманутых клиентов не признавал, поэтому за восстановлением справедливости людям приходилось обращаться в суд.

Но и в рамках исполнительных производств ООО «Процесс» также не спешило рассчитываться по долгам, несмотря на применение мер принудительного исполнения в виде блокировки счетов, ареста и изъятия офисной мебели и оргтехники, предупреждения об уголовной ответственности. За все время ведения исполнительных производств (первое было возбуждено в январе 2018 года) судебным приставам удалось взыскать чуть более 28-ми тысяч рублей. Средства распределялись по счетам взыскателей пропорционально размерам задолженностей - от одного рубля до 200 рублей, хотя за свои «услуги» псевдоюристы брали от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

«Предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ не возымело решающего действия на директора ООО, она не чувствует себя виноватой, бесконечно пропадая в судах, но не по заявлениям клиентов, а уже со своими проблемами. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы по уже возбужденным уголовным делам и ведется подготовка материала для возбуждения новых», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.