В Челябинске число отравившихся салатами из гипермаркета «Лента» достигло 26 человек. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области установило причину вспышки кишечной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«В результате дегустации самодельного майонеза в гипермаркетах «Лента» было госпитализировано 26 человек с подозрением на сальмонеллез. В этом ЧП разбирается управление Роспотребнадзора», - рассказал начальник управления по торговле и услугам администрации города Сергей Березуев.

С симптомами острого гастроэнтерита на больничную койку попали челябинцы. Они употребляли в пищу готовые салаты, купленные в супермаркетах «Лента», расположенных в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин и условий возникновения и распространения неустановленной этиологии и сальмонеллезной инфекции.

Во всех салатах, употребляемых больными, содержалось яйцо вареное и майонез.

Снято с реализации порядка 140 килограммов салатной продукции. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр.

«Согласно данных лабораторных исследований методом ПЦР у 7 заболевших и 5 сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы.В пробе готовой продукции - салат - селедка под шубой - обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл. По результатам внеплановой выездной проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Проведена заключительная дезинфекция силами учреждения дезинфекционного профиля производственных цехов, мест общего пользования сети ООО «Лента».

Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области начата проверка в отношении птицефабрики ООО «Чебаркульская птица», которая поставляла яйцо для приготовления салатов.