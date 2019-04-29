В Челябинске цыганка «нагадала» приезжему из Оренбургской области

Цыганка из Челябинской области под предлогом гадания похитила у 50-летнего мужчины золотое кольцо, стоимостью около 18 000 рублей. Мошенница была задержана по «горячим» следам.

В дежурную часть полиции Советского района Челябинска обратился житель Оренбургской области, который сообщил, что он стал жертвой мошенницы. В областном центре он был проездом. Когда он находился на привокзальной площади, к нему подошла цыганка и предложила погадать. Она попросила у мужчины его золотое кольцо и провела с ним какие-то манипуляции. Пострадавший признался, что через некоторое время он перестал понимать происходящее вокруг, а когда пришел в себя, то цыганки рядом уже не было, как и золотого кольца.

«По приметам, указанным потерпевшим, сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемую и доставили ее в районный отдел полиции. Ей оказалась ранее судимая за хранение наркотических средств 54-летняя жительница Челябинской области», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.