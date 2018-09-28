В Челябинске дело адвокатов из дела экс-следователя Козлова будет пересмотрено

В Челябинске будет пересмотрено дело адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, в отношении которых по решению Центрального районного суда 19 сентября этого года были прекращены уголовное дело и уголовное преследование. Апелляционное представление на постановление райсуда внесла прокуратура Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», дамы-защитницы обвинялись в посредничестве при передаче взятки старшему следователю СУ СКР региона Александру Козлову, теперь уже бывшему. Центральный суд Челябинска принял решение в пользу подсудимых Брагиной и Пешковой на основании примечания к статье 291.1 УК РФ.

А вот у прокуратуры региона другое видение: в надзорном ведомстве уверены, что оснований для прекращения уголовного дела в соответствии с вышеназванным у суда не было.

«Брагина и Пешкова были задержаны в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем такой критерий, как «добровольное сообщение» о совершенном ими преступлении, в их действиях отсутствует», - подчеркнули в прокуратуре Челябинской области.

Более того, в надзорном ведомстве считают, что на стадии представления доказательств стороны защиты невозможным являлось само разрешение ходатайства: для этого не имелось законных оснований, предусмотренных ст.254 УПК РФ.

Кроме того, суд необоснованно отказал стороне обвинения в дополнительном вызове и допросе свидетелей, в том числе для опровержения доводов по заявленному ходатайству. Это, по мнению региональной прокуратуры, нарушило право стороны обвинения на состязательность и равноправие сторон.

Что касается бывшего следователя СКР Козлова, то буквально вчера, 27 сентября, Челябинский областной суд отказал ему в домашнем аресте, равно как и в выходе из СИЗО под залог в один миллион рублей, и оставил его под стражей, согласившись со справедливостью постановления Центрального районного суда от пятого сентября.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Козлов обвиняется в том, в период с апреля по июль 2017-го года у него возник преступный умысел на получение через посредников (Брагину и Пешкову) взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело (речь о взятке в три миллиона рублей от представителей ООО «ЛАНИТ-Урал» Кондакова и Боева). Однако довести преступный умысел до конца Козлов не сумел в связи с собственным задержанием.