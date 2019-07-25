Газы..!

В Челябинске детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма
Происшествия
Сегодня, 16:53

В Советском районе Челябинска детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма.

Воздух над образовательными учреждениями, расположенными на улице Федорова, 8 и 12, а также над частным сектором, оказался наполнен опасными для здоровья веществами.

Причину появления резкого сернистого запаха в Советском районе, со стороны одного из цехов завода Колющенко, определили представители общественного движения «Экочел» и всероссийского общества охраны природы, которые, получив многочисленные жалобы работников образовательных заведений и местных жителей, выехали с проверкой по адресу: улица Федорова, 8.

«С волонтерами приехали к источнику выброса, начали мониторить участок, спустя полчаса из трубы начал валить дым ярко-желтого цвета. Сразу же начали замерять выбросы на газоанализатор. Зафиксировали данные по фторводороду (HF). Предельно допустимая концентрация оказалась превышена в 15 раз. Также зафиксировали превышения по сероводороду (H2S) - в десять раз. Превышения значительные, значит жалобы жителей весьма обоснованны. В 30-ти метрах от трубы находится детский сад, в 50-ти метрах - школа, не говоря о жилом секторе», - отметил руководитель «Экочела» Ильдар Файзуллин.

Все необходимые письма уже отправлены в министерство экологии и Росприроднадзор. Общественники просят провести проверку цеха и применить к нему все необходимые санкции. В «Экочеле» предполагают, что, скорее всего, он работает без разрешительных документов.

Фото предоставлено движением «Экочел»

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