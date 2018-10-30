В Челябинске едва не сгорела автомойка

В Челябинске на Копейском шоссе сегодня, 30 октября, едва не сгорела автомойка. Сообщение о пожаре поступило на номер ЕДДС в 11 часов 16 минут. На место выехали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Оказалось, горела комната ожидания на втором этаже. Люди, находившиеся в автомоечном комплексе, эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. Никто не пострадал.

Пожарные начали тушить пламя с двух боевых участков одновременно, проложив магистральные линии. Борьба с огнем осложнялась отсутствием на территории автомойки наружного противопожарного водоснабжения.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пришлось организовать подвоз воды от ближайшего пожарного гидранта, который находится возле ТРК «Алмаз». Проезд к месту пожара затруднял плотный поток автомобилей. Не все водители пропускали автоцистерны.

Пожар был локализован на 70-ти «квадратах». Спустя полчаса после поступления сообщения в единую дежурно-диспетчерскую службу огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Комплекс обогревался с помощью печки, обогрев производился углем. Как рассказали сотрудники администрации автомойки, пожар мог возникнуть из-за разрушения кладки печной трубы или из-за образовавшихся щелей. Над установлением причин и обстоятельств пожара работают сотрудники отделения дознания чрезвычайного ведомства.

Пользователи социальных сетей, где появилось видео с места событий, удивляются, что пожар произошел на автомойке, называя ситуацию парадоксальной и отмечая, что в данном случае и невозможное оказалось возможным.

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области