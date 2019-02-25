В Челябинске этой ночью случилась массовая эвакуация на ж/д вокзале

В Челябинске сегодня ночью, 25 февраля, на железнодорожном вокзале случилась массовая эвакуация.

После того, как в три часа ночи неизвестная женщина позвонила в правоохранительные органы и сообщила о подозрительном предмете, из здания вокзала экстренно вывели 73 пассажира и 30 работников вокзала.

Сотрудники спецслужб оцепили и обследовали территорию, ничего подозрительного не обнаружив. К поиску опасного предмета привлекались и кинологи с собаками. Мероприятия были закончены через час 20 минут - вокзал начал работать в штатном режиме.

Сотрудники ЮУ ЛУМВД России на транспорте установили личность звонившей. Ею оказалась челябинка 1991 года рождения, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. Она «заподозрила» неладное на вокзале, находясь дома.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУМВД России на транспорте Вера Кухтина, мероприятия по установлению обстоятельств ночного инцидента продолжаются.