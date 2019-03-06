В Челябинске фигурантки громкого уголовного дела о подкупе остались на свободе

Вынесен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе, фигурантками которого являлись конкурсная управляющая внешнеторговой организации Александра Панова и ее соучастница Варвара Сокирян. Обе они получили условные сроки.

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двух жительниц города Челябинска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Коммерческий подкуп» и «Посредничество в коммерческом подкупе». Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», следствием установлено, что в июне 2017 года в Челябинске конкурсная управляющая внешнеторговой компании Александра Панова при посредничестве Варвара Сокирян получила от лица, действовавшего в интересах индивидуального предпринимателя, миллион рублей в качестве коммерческого подкупа.Интерес бизнесмена заключался в возвращении ему задатка в размере шести миллионов 335-ти тысяч рублей, перечисленных ранее за участие в торгах по продаже имущества внешнеторговой компании.

Панову вместе Варварой Сокирян задержали сотрудники полиции и Росгвардии в центре Челябинска. В остановленном силовиками автомобиле, где ехали обе женщины, была обнаружена крупная сумма денег.

Судом конкурсной управляющей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Посреднице в совершении преступления в виде двух с половиной лет лишения свободы также условно.