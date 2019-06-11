В Челябинске главный травматолог региона подозревается в получении взятки

Заведующий отделением травматологии и ортопедии ЧОКБ клинической больницы Леонид Полляк стал фигурантом уголовного дела.

В следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждение уголовного дела по факту получения взятки подтвердили.

«Мы подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по факту получения взятки в отношении должностного лица областной клинической больницы. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. В интересах расследования какие-либо подробности не разглашаются», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данным из собственников источника, речь идет о Леониде Полляке. По предварительной информации, его подозревают в лоббировании интересов коммерческой фирмы при проведении аукциона на поставку медицинского оборудования. Взятка могла быть получена в виде авиабилетов за границу, в частности, в Париж..

Добавим, Леонид Полляк широко известен в медицинских кругах. В апреле 2018 года заведующий травматологией№1 ЧОКБ вошел в тройку лидеров по итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства. Доктор Полляк, кроме того, что является главным специалистом Минздрава по своей специализации, еще и ежегодно собственными руками проводит сотни операций по протезированию тазобедренного и коленного сустава. Под его руководством в отделении травматологии проводятся высокотехнологичные вмешательства на стопе и позвоночнике.

Фото: страница в социальной сети областной клинической больницы