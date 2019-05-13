В Челябинске голодный вор разгромил продуктовый магазин

В Челябинске задержали голодного дебошира, устроившего погром в продуктовом магазине. Поесть преступнику так и не удалось.

На пульт частного охранного предприятия «Витязь» поступил сигнал «Тревога» из продуктового магазина, расположенного на Троицком тракте. Прибыв на место происшествия, бойцы задержали мужчину, который проник на объект, устроив настоящий погром. Внутрь павильона он попал, разбив окно и выломав жалюзи. Сопротивления при задержании он не оказал, сообщив, что причиной, толкнувшей его на проникновение, стал голод.

Так или иначе в мотивах такого поступка разбираются теперь сотрудники полиции.

«Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Советский». Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.