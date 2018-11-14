В Челябинске горел комитет градостроительства и архитектуры

В помещении комитета градостроительства и архитектуры Челябинска произошел пожар. Очаг возгорания был в шкафах электрооборудования в комнате охраны.

Сигнал о возгорании в комитете градостроительства и архитектуры Челябинска поступил на пульт оперативного дежурного сегодня, 14 ноября, в шесть часов утра. На указанный адрес автоматически были отправлены силы средства по повышенному – второму номеру пожара.

«Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили очаг горения в комнате охраны, расположенной на первом этаже здания. Горели вещи на площади десять квадратных метров. Огонь распространился на входную группу здания и отрезал путь эвакуации женщине-охраннику. Она была спасена с «козырька» входной группы по трехколенной лестнице. Проверка пожарными здания на предмет нахождения в нем других людей подтвердила слова охранника об их отсутствии», - сообщила пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Сотрудники отделения дознания установили, что очаг возгорания располагался в шкафах электрооборудования в комнате охраны. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является аварийный режим работы электросети или электрооборудования. В результате пожара пострадавших нет, материальный ущерб устанавливается.