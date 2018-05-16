В Челябинске горел СНТ «Луч», пожарным помогали спасатели

В Челябинске, который, как и всю область, объяли пожары, загорелся СНТ «Луч». Сообщение о пожаре поступило вчера, 15-го мая, вечером. На помощь пожарным расчетом пришли спасатели мобильного спасательного отряда областной ПСС.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы, всего в садовом товариществе было потушено три дома, два сарая, одна баня и хозяйственные постройки. Угроза распространения огня предотвращена.

В связи с тревожной пожарной обстановкой областные спасатели находятся в постоянной оперативной готовности для выезда на ликвидацию возгораний.

Фото региональной ПСС