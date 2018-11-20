В Челябинске горела закрытая свалка

В Челябинске вчера, 19 ноября, на территории закрытой городской свалки случился пожар. Загорелись твердые бытовые отходы. Площадь тления составила двести квадратных метров.

На месте возгорания работали подразделения третьего отряда федеральной противопожарной службы. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, специалисты следили за обстановкой с помощью беспилотной авиационной системы.

Кроме того, были проведены замеры предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздух. Ни передвижная лаборатория специализированной пожарно-спасательной части, ни автомобиль «Аналитик-Р» превышение ПДК не зафиксировали.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в пятницу, 16 ноября, на городской свалке в Челябинске побывал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, который попросил руководство области и муниципалитета беречь свалку, как зеницу ока.

Свалка была закрыта в сентябре этого года по распоряжению челябинских властей. Отходы стали вывозить на полигон в Полетаево. В столице Южного Урала в результате таких изменений произошел мусорный коллапс.