В Челябинске грабителей задержали благодаря хорошей памяти потерпевшего

Полицейские Челябинска по «горячим» следам задержали криминальный дуэт грабителей. Несмотря на то, что напали они на местного жителя в темноте, он все же успел разглядеть их лица и запомнить налетчиков.

В дежурную часть полиции Советского района обратился местный житель, который сообщил, что в начале одиннадцатого вечера во дворе одного из домов по улице Овчинникова на него напали двое парней. Место там немноголюдное и почти не освещенное. Угрожая расправой, налетчики сняли с мужчины обручальное кольцо и забрали кошелек. Правда, грабители не знали, что денег там нет. Потерпевший все свои финансы хранит на банковской карте.

Несмотря на то, что на улице было сильно темно, пострадавший смог описать обидчиков и по приметам полицейские задержали налетчиков по горячим следам. Ими оказались хорошо знакомые стражам порядка местные жители, ранее судимые за кражи, грабежи и распространение наркотиков.

«По данному факту в следственном отделе отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские также отметили, что преступление было раскрыто по «горячим» следам во многом благодаря тому, что потерпевший сразу обратился к стражам порядка.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - добавил начальник дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску Евгений Панкратов.

Заявления принимаются круглосуточно во всех отделениях полиции, в дежурной части или по телефону 02.