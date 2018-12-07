В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми

В результате аварии с двумя иномарками в Челябинске пострадали два пешехода. Они ждали общественного транспорта на остановке, когда на них на огромной скорости наехала машина.

Авария произошла шестого декабря в Ленинском районе Челябинска. На улице Дзержинского столкнулись две иномарки.

«44-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан» на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Мазда», после чего автомобиль «Мазда» изменил направление движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения и были госпитализированы).

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оба водителя в аварии не пострадали.

Подобная авария произошла летом 2017 года. 4 июля, на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна водители автомобилей «Lexus GS-450H» и «Toyota Mark II» устроили гонку на высокой скорости, но им помешал красный сигнал светофора и «Nissan Almera». В результате аварии «Lexus» вынесло на остановку общественного транспорта, где он насмерть сбил 35-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь, после чего протаранил цветочный киоск. «Toyota» вылетела на встречку и совершила столкновение еще с двумя автомобилями.

Виновники аварии приговорены судом в общей сложности к 13 годам в колониях-поселениях.

После этой трагедии на остановке появились оградительные столбики.