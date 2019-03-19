В Челябинске иномарка протаранила остановочный комплекс

В Челябинске из-за гололеда иномарка вылетела с дороги и снесла остановку. Лишь по счастливой случайности никто не постарадал.

Сегодня, 19 марта, на пульт диспетчера системы-112 от очевидца поступил звонок о ДТП. На выезде из города автомобиль Хендай Солярис въехал в остановочный комплекс. Машина оказалась зажата металлической конструкцией остановки. К счастью, водитель не пострадал, и людей в этот момент на остановке не было.

«Дежурные диспетчера оперативно отреагировали на поступивший звонок - на место происшествия были направлены экстренные службы: пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь. А также выехали специалисты Челябинской городской службы спасения и Управления дорожного хозяйства», - сообщила пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска Евгений Шестопалова.

По предварительной информации причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением транспортного средства из-за гололеда.

Со слов очевидцев аварии, Хендай Солярис является служебным транспортом, организация, владеющая автомобилем, обязалась выделить необходимую спецтехнику для его деблокирования.