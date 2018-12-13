В Челябинске иностранца и адвоката арестовали за отказ проехать в полицию

Уроженца Таджикистана и его адвоката суд приговорил к аресту за неповиновение сотрудникам полиции. После того, как иностранец отбудет наказание, он должен будет уехать из России.

Сотрудниками полиции Челябинска в ходе контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства были выявлены нарушения в действиях уроженца Таджикистана, который проживал в областном центре. Для оформления протокола об административном правонарушении иностранному гражданину и его адвокату, а он житель Челябинска, было предложено проехать в отдел полиции. Но иностранец и его защитник отказались выполнять требование стражей порядка и оказали сопротивление.

«Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции оба привлечены к административной ответственности. Центральный районный суд города Челябинска признал 30-летнего иностранного гражданина и его защитника виновными в совершении административного правонарушения и вынес решение об аресте правонарушителей на пять и 14 суток соответственно», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В настоящее время иностранцу сокращен срок временного пребывания на территории России, по отбытию наказания он должен покинуть Российскую Федерацию в течение трех суток, в противном случае нарушителю грозит депортация.