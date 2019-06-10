В Челябинске ищут малыша, украденного у матери средь бела дня

В Челябинске продолжаются поиски четырехлетнего мальчика, которого вчера, девятого июня, выкрал биологический отец.

Местонахождение мужчины и ребенка до сих пор не установлено, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сообщение о случившемся было зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский». Установлено, что инцидент произошел в воскресенье около трех часов дня во дворе дома по улице Тухачевского в Ленинском районе.

Пока мама укладывала в машину дочку, ее бывший муж подошел якобы поговорить. Неожиданно схватив их общего сына, он убежал. Остановить прыткого биологического отца не удалось.