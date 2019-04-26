В Челябинске ищут водителя, сбившего ребенка на переходе

В Челябинске ищут водителя, который вчера вечером, 25-го апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил десятилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован, а автомобилист с места происшествия скрылся.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городской ГИБДД, ДТП произошло в восемь вечера напротив дома №50 по улице Гагарина.

Очевидцев случившегося и лиц, располагающих какой-либо информацией о происшествии, полицейские просят обратиться в ГИБДД Челябинска по адресу: улица Гончаренко, 99 (кабинет 505) или по телефону: 728-61-15, 728-60-52.

В городской Госавтоинспекции отмечают, что за прошедшие сутки в столице Южного Урала было зарегистрировано сорок ДТП. В четырех случаях пострадали люди (в общей сложности травмы получили четыре человека).