В Челябинске ищут жертв серийного «гаражника»

Полицейские задержали серийного гаражного вора. Уже установлена его причастность к десяти преступлениями. Сумма ущерба превышает 600 тысяч рублей. Стражи порядка не исключают, что эта сумма значительно больше.

В полиции Ленинского района Челябинска расследуется уголовное дело по факту краж из гаражных боксов. По подозрению в их совершении задержан местный житель.

«Подозреваемый, путем подбора ключа, проникал в гаражи, расположенные в гаражно-строительных кооперативах и похищал, хранившееся там имущество граждан. Похищенное имущество злоумышленник хранил в трех съемных боксах на территории Челябинской области. Из которых полицейскими, в ходе проведения обыска, изъято десять велосипедов, более восьми комплектов автомобильных шин, около 100 единиц электроинструментов и различные принадлежности для отдыха и туризма», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМАД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Уже установлена его причастность к совершению десяти преступлений. Общая сумма похищенного составила 600 тысяч рублей. Часть имущества уже возвращена владельцам. Полицейские не исключают, что преступлений задержанный мог совершить значительно больше. Сейчас его проверяют на причастности к аналогичным правонарушениям. В уголовном деле могут появиться дополнительные эпизоды.