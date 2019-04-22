В Челябинске из спецшколы сбежали несовершеннолетние преступники

Прокуратурой Челябинской области выявила нарушения законодательства, направленного на предупреждение самовольных уходов воспитанников, в деятельности Челябинской областной специальной общеобразовательной школе закрытого типа.

«Сбежали воспитанники спецшколы, расположенной в Металлургическом районе Челябинска. Они находились там за совершенные ранее общественно-опасные деяния. Один из них уже найден и возвращен в социальное учреждение. Второго подростка ищет полиция», - сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Денис Семенов.

Невыполнение требований федерального законодательства о круглосуточном наблюдении и контроле за детьми, в том числе во время, отведенное для их сна, явилось одной из причин самовольного ухода двух воспитанников.

«Должностными лицами режимной службы спецшколы не приняты меры к предупреждению самовольных уходов обучающихся, не обеспечены специальные условия содержания подростков», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По выявленным нарушениям заместителем прокурора области директору спецшколы внесено представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.