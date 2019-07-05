В Челябинске из-за неадекватного пациента эвакуировали поликлинику
В Челябинске вчера, четвертого июля, около полудня произошел конфликт между двумя пациентами поликлиники в Курчатовском районе, следствием которого стала массовая эвакуация больных (600 человек) и персонала (200).
Один из участников разборок распылил на первом этаже медицинского учреждения перцовый баллончик, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, полицейские, челябинская городская служба спасения.
После эвакуации помещения поликлиники тщательно проветрили.
Спустя полчаса после инцидента поликлиника продолжила работу в штатном режиме.
Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.