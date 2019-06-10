В Челябинске из-за неисправной электропроводки погибла женщина

В Челябинске в субботу, восьмого июня, погибла 54-летняя женщина. В ее квартире на четвертом этаже многоквартирного дома в Калининском районе случился пожар.

Хозяйка жилища в это время спала (возгорание произошло около половины пятого утра). Она насмерть отравилась угарным газом и обгорела.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.