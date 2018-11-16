В Челябинске из-за пожара на складах на воздух едва не взлетело здание котельной

Огнеборцы Челябинска ликвидируют последствия крупного пожара на складах, расположенных по улице Елькина. На воздух могли взлететь здание котельной и сотового оператора.

Сигнал о ЧП поступил по «Системе 112» сегодня, 16 ноября, в половине шестого утра. Возгорание произошло на складах, расположенных по улице Елькина. Распространение огня было стремительное. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

«Начальник караула первой пожарно-спасательной части Михаил Матушкин правильно оценил обстановку, принял грамотное решение, благодаря чему было предотвращено распространение огня на смежные боксы. По кабельным коммуникациям пламя ушло на оборудование одного из сотовых операторов региона», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель пресс-службы МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Рядом с эпицентром пожара располагается здание котельной, из которой огнеборцы успели вынести 15 баллонов с пропаном. В шесть часов 25 минут пожар был локализован. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, которые выясняют причину возгорания. В тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 49 человек личного состава.

Фото: Очевидец из сосцсетей