В Челябинске ликвидирован наркопритон

Житель Челябинска организовал в своей квартире наркопритон. Гостеприимному хозяину грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Челябинской области в ходе мероприятий установлено, что местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры в Челябинске.

«Оперативниками были задержаны три молодых человека, медицинское освидетельствование показало наличие наркотических средств в организме. На этой квартире их задерживали уже два раза. Составлены протоколы по статье «Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В ходе проведения осмотра помещения полицейскими обнаружены и изъяты предметы со следами наркотических средств, используемые для их потребления.

По данному факту дознанием отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.