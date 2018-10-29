В Челябинске малышка получила серьезные ожоги из-за зажигалки. Бабушка оставила ребенка без присмотра, девочка нашла зажигалку и подожгла матрац.

Вечером, 27 октября, на центральный пункт пожарной связи поступил звонок о пожаре. Уже через две минуты пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона прибыли к месту вызова.

В одной из комнат жилой квартиры по улице Артиллерийской горел матрац на втором ярусе детской двуспальной кровати. В результате возгорания сильнейшие ожоги тела и дыхательных путей получила 4-летняя девочка. Бригадой скорой медицинской помощи малышка была доставлена в реанимационное отделение ожогового центра одной из городских больниц города. В настоящее время состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

«Девочка находилась дома под присмотром бабушки. Включив ребенку мультфильмы, женщина вышла в другую комнату и, с собственных слов, отсутствовала минут десять-пятнадцать. Вероятнее всего, малышка была оставлена на более длительный срок. Электрические приборы вблизи очага возгорания отсутствовали, но на глаза попалась зажигалка. Бабушка сообщила, что курит, но зажигалки всегда убирает в недоступное место. Видимо, на этот раз опасный предмет был оставлен на видном месте и попал в руки ребенку», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства обращаются к населению и призывают к соблюдению элементарных правил и мер пожарной безопасности.