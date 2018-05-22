В Челябинске маме вернули малыша, найденного на железнодорожных путях

В Челябинске транспортные полицейские вернули маме четырехлетнего ребенка, в одиночестве гулявшего по железнодорожным путям. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей молодую женщину, прозевавшую уход маленького ребенка из дома, привлекли к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КоАП РФ.

Сообщение от работников станции «Электростанция», заметивших на путях маленького мальчика без сопровождения взрослых, поступило в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте вечером 20-го мая.

«Незамедлительно приехав на место, транспортные полицейские увидели мальчика трех-четырех лет. Как пояснили сотрудники железной дороги, он зашел на территорию железнодорожной станции и гулял между путями, а также пытался подлезть под стоявший на путях поезд», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы ЮУ ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Чтобы установить родителей малыша, сотрудники транспортной полиции проделали немалую работу и узнали, что семья проживает в Челябинске. По словам 28-летней мамы, ее сын 2013 года рождения вышел на улицу и пошел гулять без ее ведома. Уход мальчика она обнаружила не сразу. Как только заметила, что ребенка нет дома, сразу побежала его искать.