В Челябинске маршрутчик с битой напал на пассажира. К драке подключились еще несколько водителей, которые пришли на помощь коллеге.

Инцидент произошел 17 апреля в районе улиц Сталевара и Богдана Хмельницкого около шести часов вечера.

Потасовку на видео сняли очевидцы.

По их словам, конфликт возник между водителем и пассажирами маршрутного такси №72.

На кадрах видно, что из маршрутного такси вышли водитель и пассажир. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Водитель был вооружен битой.

В социальных сетях рассказали, что к драке подключились еще несколько маршрутчиков, которые пришли на помощь коллеге. В потасовку также вмешались неравнодушные прохожие.

На место инцидента приехала полиция. Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.