В Челябинске маршрутка насмерть сбила пешехода. Женщина переходила дорогу по «зебре».

В Челябинске, 12 октября, в районе дома № 105 по Комсомольскому проспекту 48-летний водитель, управляя маршрутным такси совершил наезд на 88-летню женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП Она погибла на месте.

«Водитель неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Так же водитель имеет неоплаченные в установленный срок штрафы за нарушение ПДД, за что будет привлечен к административной ответственности», - сказал начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Щерстобитов.