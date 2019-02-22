В Челябинске маршрутка врезалась в опору моста, семь человек в больнице

В Челябинске вчера, 21 февраля, в восьмом часу вечера маршрутка врезалась в опору моста, семь человек пострадали. ДТП произошло в Советском районе на проспекте Ленина, у дома №21-В.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Евгения Шестопалова, два человека получили травмы головы, их госпитализировали в пятую горбольницу. Двух женщин с травмами головы и переломом бедра доставили в ГКБ-8. Мужчину, получившего перелом тазобедренного сустава, госпитализировали в первую городскую клиническую больницу, женщину с ушибами – в ГКБ №9. У водителя маршрутки – переломы обеих ног. После деблокации его доставили в ГКБ №1.

Всего в маршрутном такси «Форд Транзит» на тот момент находились десять пассажиров. Водитель легковушки «Киа Рио», в которую после столкновения с опорой моста врезалась маршрутка, не пострадал.

На месте ДТП работали 27 человек и девять единиц техники.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, такси 123-го маршрута принадлежит ООО «Второй автобусный парк». За рулем находился водитель А.В. Петров 1964 года рождения. В опору моста он врезался, не справившись с управлением. Иномарка, с которой он столкнулся после этого, двигалась в попутном направлении. За рулем автомобиля «Киа Рио» находился мужчина 1982 года рождения.

Пострадавшие пассажиры маршрутного такси - 1956, 1958, 1964, 1975, 1985, 1996 года годов рождения.

Фото городской ГИБДД