В Челябинске мошенники действуют от имени сотрудников администрации. От действий злоумышленников уже пострадали пять пенсионеров.

В прокуратуру Калининского района Челябинска поступили обращения пенсионеров на действия лиц, которые под предлогом бесплатной помощи от администрации устанавливали фильтры для очистки воды на кухне, вводили пожилых людей в заблуждение, предлагая подписать договоры об оказании услуг, а затем принуждали к оплате работ по цене в 2 раза дороже средне рыночной.

Кроме того, в прокуратуру из отдела полиции «Калининский» поступил ряд материалов доследственных проверок по аналогичным фактам.

По заявлениям граждан отделом полиции были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Прокурором района вынесенные постановления отменены, материалы проверок возвращены в отдел полиции с требованием о возбуждении уголовных дел.

По требованию прокурора возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Общий ущерб от преступлений составил более 90 000 рублей.

В настоящее время установлено, что от действий злоумышленников пострадало более 5 человек.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.