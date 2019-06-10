В Челябинске мужчина провалился под землю и обварил ноги

В Челябинске 31-летний мужчина провалился под землю и обварил ноги.

ЧП произошло в минувшую пятницу, седьмого июня, около половины одиннадцатого вечера.

В результате повреждения теплотрассы во дворе жилого дома в Металлургическом районе, возле подъезда, образовался провал грунта диаметром 50 сантиметров и глубиной около одного метра. В эту яму и угодил горожанин, получив термические ожоги нижних конечностей второй-третьей степени 15-ти процентов тела.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска, пострадавший из-под земли сумел выбраться самостоятельно. На место прибыла происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели мужчину и госпитализировали в ожоговое отделение городской клинической больницы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Аварийная бригада МУП «ЧКТС», выехавшая по вызову на место ЧП, отключила поврежденный участок теплотрассы. Место провала было огорожено.