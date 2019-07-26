В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая

Пьяного челябинца с кухонным ножом задержали полицейские на конечной остановке трамваев на северо-западе. Он бегал по вагону и угрожал физической расправой кондуктору и пассажирам.

Инцидент произошел 25 июля в начале четвертого вечера. В полицию поступило сообщение от диспетчера о том, что в трамвае №14 находится вооруженный ножом мужчина, который бегает по салону и угрожает убийством. Выходить из общественного транспорта он не хотел, заявив, что будет ехать до конечной остановки.

«Рецидивист, 25 лет отсидки. Не прошло и недели, как он освободился», — рассказал в социальной сети водитель трамвая Виталий Лешуков.

На конечной остановке мужчину уже ждал наряд полиции. Дебошир оказался пьяным.

«На место выехали сотрудники отдела полиции «Курчатовский». Мужчина был доставлен в отдел полиции. На него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП - «Мелкое хулиганство», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Мужчине грозит штраф в одну тысячу рублей или арест на 15 суток.