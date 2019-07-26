В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
Происшествия
Сегодня, 11:27
Автор: 
Инна Шемаева

Пьяного челябинца с кухонным ножом задержали полицейские на конечной остановке трамваев на северо-западе. Он бегал по вагону и угрожал физической расправой кондуктору и пассажирам.

Инцидент произошел 25 июля в начале четвертого вечера. В полицию поступило сообщение от диспетчера о том, что в трамвае №14 находится вооруженный ножом мужчина, который бегает по салону и угрожает убийством. Выходить из общественного транспорта он не хотел, заявив, что будет ехать до конечной остановки.

 «Рецидивист, 25 лет отсидки. Не прошло и недели, как он освободился», — рассказал в социальной сети водитель трамвая Виталий Лешуков.

На конечной остановке мужчину уже ждал наряд полиции. Дебошир оказался пьяным.

«На место выехали сотрудники отдела полиции «Курчатовский». Мужчина был доставлен в отдел полиции. На него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП - «Мелкое хулиганство», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Мужчине грозит штраф в одну тысячу рублей или арест на 15 суток.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
24.07.19 14:29
В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Происшествия
23.07.19 17:22
В Челябинске парни устроили массовую драку с «розочками»
Общество
22.07.19 14:06
С божьей помощью
О правилах поведения на воде челябинцам будут рассказывать священники
Среда обитания
17.07.19 13:22
Полицейские Челябинска вышли в рейды по городским пляжам
Вчера, 16:06
В Челябинске на режимной территории обнаружена незаконная автостоянка
Вчера, 15:38
В Геленджике с крутой горы сняли туристов из Челябинской области
Вчера, 15:11
В Челябинске на улице Новомеханической автомобилистов подстерегает опасная яма
Вчера, 15:01
Специалисты компании «Челябинскгоргаз» устранили в июле 70 аварийных ситуаций
Вчера, 14:31
Житель Челябинска из ревности жестоко убил питомца своей бывшей девушки
Вчера, 13:53
В Снежинске на управляющую компанию завели уголовное дело
Вчера, 12:54
Южноуральские полицейские разыскивают подозреваемого в совершении грабежа
Вчера, 11:41
В Троицком районе двое рабочих задохнулись в выгребной яме
Вчера, 11:17
В Челябинске снова похитили трамвайные рельсы
Вчера, 11:04
Дело экс-мэра Сергея Давыдова из Екатеринбурга вернулось в Челябинск
Происшествия
Сегодня, 10:42
Есть угроза взрыва
В Челябинске автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб, восемь пострадавших
Экономика
Сегодня, 12:25
УФАС проверила цены на хлеб на предприятии семьи экс-губернатора Юревича
Новости
Сегодня, 12:29
Общество
В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова
Сегодня, 12:22
Происшествия
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
Сегодня, 12:14
Экономика
Челябинское УФАС обвиняет медицинские учреждения в навязывании платной услуги
Сегодня, 11:30
Происшествия
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
Сегодня, 10:05
Экономика
Челиндбанк проводит акцию для бизнеса «Касса + эквайринг»
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:22
Происшествия
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
Сегодня, 11:30
Происшествия
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
Вчера, 17:33
Происшествия
УФАС намерена возбудить дела в отношении «Центра коммунального сервиса»
Вчера, 16:06
Происшествия
В Челябинске на режимной территории обнаружена незаконная автостоянка
Вчера, 15:38
Происшествия
В Геленджике с крутой горы сняли туристов из Челябинской области
Теги
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика