В Челябинске мужчина, находящийся под домашним арестом, убил соседку

В Челябинске 71-летний мужчина расправился с соседкой, находясь под домашним арестом за совершение другого преступления. СК начал проверку ГУФСИН по Челябинской области.

Постановлением Калининского районного суда Челябинска в отношении 71-летнего жителя, убившего свою родственницу, в связи с возрастом и наличием хронических заболеваний была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако это не помешало ему совершить второе убийство.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

В ГУФСИН по Челябинской области объяснили, почему на мужчине не было электронного браслета, благодаря которому можно контролировать его передвижения.

«Применение технических средств контроля в отношении подозреваемого или обвиняемого является правом, а не обязанностью уголовно-исполнительной инспекции. Контроль за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, осуществляется в том числе иными способами. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции два раза в неделю осуществляли проверку обвиняемого по месту исполнения меры пресечения, в частности, соблюдения наложенных на него судом запретов», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Также в ГУФСИН добавили, что соседку он убил, находясь у себя в квартире. Женщина пришла его проведать. В этот же день мужчина был арестован. Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.