В Челябинске на месте будущего ФОКа для полицейских найден снаряд

В Челябинске оцепили территорию возле отдела полиции «Центральный». На стройке строительного комплекса был обнаружен подозрительный предмет.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, ОМОНа и кинологи с собаками. Автовладельцев попросили убрать машины с парковки. Выяснилось, что при производстве строительных работ на месте будущего спорткомплекса для полицейских был обнаружен снаряд.

«Снаряд был со следами ржавчины и коррозии. Проведенным сотрудниками ОМОН и Росгвардии осмотром установлено, что данный предмет опасности для горожан не представляет», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Добавим, что новый спортивный комплекс для полицейских появится на пересечении улиц Карла Маркса и Васенко. В нем будет тренироваться личный состав, также полицейский ФОК смогут посещать и простые челябинцы.