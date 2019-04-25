В Челябинске на пожаре в многоэтажке спасено девять человек

В Челябинском многоквартирном доме произошел пожар. Пострадала одна женщина, еще девять человек были эвакуированы.

Вечером 24 апреля на центральный пункт пожарной связи поступил сигнал: в подъезде жилой многоэтажки коридорного типа по улице Гагарина сильное задымление. Уже через минуту к месту вызова мчались силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

«По прибытии первого отделения было установлено, что на четвертом этаже произошло короткое замыкание с последующим горением электрощита на площади два квадратных метра. Самостоятельно успели эвакуироваться семь человек. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов эвакуировали еще девять человек. От продуктов горения пострадала женщина, она была осмотрена сотрудниками скорой медицинской помощи, но от госпитализации отказалась», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают: соблюдение правил пожарной безопасности и своевременная ревизия электрооборудования минимизируют риски возникновения чрезвычайной ситуации.