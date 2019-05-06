В Челябинске на Свердловском тракте опрокинулась автоледи на «Матизе»
В Челябинске сегодня утром, шестого мая, в ДТП на Свердловском тракте пострадала 44-летняя автоледи - водитель машины «Дэу Матиз».
В начале десятого утра, поворачивая налево напротив дома №8/4 по Свердловскому тракту, автомобилистка столкнулась с ехавшей прямо «Тойотой Кариной», которой управлял молодой человек 1997-го года рождения. После столкновения «Матиз» опрокинулся и наехал на дорожный Как сообщает городская Госавтоинспекция, предварительно медицинская помощь потребовалась только самой автоледи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится административное расследование.
Фото ГИБДД Челябинска