Присылайте свои новости

Лоб в лоб

В Челябинске на улице Советской, которую сделали односторонней, в лобовую столкнулись две иномарки
Происшествия
Сегодня, 12:50
Автор: 
Инна Шемаева

ДТП с участием двух машин произошло сегодня, 17 июля, около 12 часов дня. На пересечении улицы Советской и Карла Маркса лоб в лоб столкнулись Dodge и BMW. Обошлось без пострадавших.

Это первое ДТП на улице Советской, на которой челябинские чиновники организовали одностороннее движение. Аварии здесь раньше происходили крайне редко. Особого автомобильного трафика на этой улице нет. Но пока, видимо не все автомобилисты привыкли к изменению движения. Что стало причиной аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Машины получили незначительные повреждения. Водители авто не пострадали.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», односторонним движение на Советской и Пушкина (на участках от проспекта Ленина до улицы Труда) стало 19-го апреля этого года. Создание здесь движения только в одну сторону явилось, по заявлению городских чиновников, частью комплексной схемы организации дорожного движения в Челябинске, которая рассматривается местной властью в качестве основы для создания в столице Южного Урала интеллектуальных транспортных систем (так называемого «Умного города»). Местные жители ничего умного в этой инициативе не усмотрели. Жизнь автомобилистов превратилась в сплошное неудобство – им приходится изрядно покружить по окрестностям, чтобы добраться до дома.

Автор: 
Инна Шемаева
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